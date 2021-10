Måneskin pose nu et s'impose comme l'un des groupes les plus libérés de sa génération

Non, le rock n'est pas mort et oui, il se ré-invente. En mai dernier, le monde entier découvrait le phénomène Måneskin : sur la scène de la prestigieuse compétition qu'est l'Eurovision, la formation s'est imposée en quelques minutes, récoltant le plus de points. On ne le souligne pas assez mais, voir un groupe de rock remporter une telle compétition reste mémorable : pour rappel, cela ne s'était pas produit depuis 2006 avec la victoire de la Finlande. Autrement dit, avec les années, le rock s'était fait plus rare dans le palmarès de l'Eurovision. Si la compétition a largement permis au groupe de se faire connaître au-delà de l'Italie, Måneskin ne s'est pas assagi pour autant : lisser son image pour plaire au plus grand nombre ? Très peu pour la formation. A la place, les Måneskin restent fidèles à eux-mêmes, multipliant les performances électrisantes mais, pas que : récemment, le groupe a posé nu et s'est fait un plaisir de poster le résultat sur les réseaux sociaux .

Alors on vous l'accorde, en 2021, cela n'a plus rien de grandiose. Et puis, nombreux sont sont qui l'ont déjà fait : Mcfly (groupe mené par Tom Fletcher et Danny Jones) a déjà posé nu, tout comme le groupe anglais Lawson qui voulait faire avancer la recherche contre le cancer. Poser nu s'est démocratiser au fil des années mais, aujourd'hui, le simple fait de se dénuder témoigne d'un esprit libéré : Miley Cyrus par exemple a sur le prouver. Måneskin suit les pas de tous ces artistes en faisant de la nudité une formalité. Pour preuve, Victoria De Angelis est déjà monté sur scène topless (et cela ne l'a pas empêchée de produire).

Par sa musique (qui appelle à se faire entendre) mais aussi par ses actes, Måneskin encourage ses fans à se montrer tels qu'ils sont sans vraiment se soucier du "qu'en dira t-on." Et c'est justement ce dont le monde a besoin à l'ère du numérique.

N'oubliez pas que Måneskin sera dans les locaux de Virgin Radio le 13 octobre prochain, soit quelques jours après la sortie de son prochain single.