Måneskin : MAMMAMIA, découvrez le nouveau clip du phénomène italien !

Si vous ne connaissez pas encore Måneskin, on vous conseille de lire ce qui suit ! La formation italienne qui a cartonné grâce au concours de l'Eurovision profite intensément de son succès : après nous avoir offert l'excellent I Wanna Be Your Slave ou encore la cover très rock de Beggin', le groupe nous revient avec MAMMAMIA, morceau inspiré de son ascension fulgurante et de ces derniers mois intensifs. La bonne nouvelle, c'est que le single s'accompagne d'un clip - et qu'il est à découvrir sans plus attendre.

*****EPILEPSY WARNING ********

Après un passage express (et mémorable) dans les locaux de Virign Radio, la formation italienne se prépare activement à revenir en France pour un concert prévu au Zénith de Paris. Le 21 février prochain, Måneskin investira la scène mythique de la Villette et, une chose est sûre, l'ambiance sera aussi électrique que celle proposée dans le clip !