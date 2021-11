Måneskin en première partie des Rolling Stones, c'était ce week-end à Las Vegas (PHOTOS)

Grâce à des sons bruts, énergiques et distordus, Maneskin a su répondre parfaitement aux goûts contemporains du public et ramener le rock au sommet des charts internationaux. Pourtant, il y a quelques années, c'est très loin des scènes prestigieuses qu'ils ont fait leurs armes. En effet, dès 2015, les membres du groupe chantent dans les rues de Rome. Porté par une énergie folle et une ambition à toute épreuve, Maneskin va en quelques années devenir l'un des premiers groupes italiens à exporter sa musique à travers le monde entier. Si leur succès s'est fortement accru ces derniers mois, c'est principalement leur victoire lors de l'édition 2021 de l'Eurovision qui les a propulsé sous le feu des projecteurs. Une belle plateforme pour ce quatuor original et talentueux qui enchaîne les tubes à vitesse grand V et qui était dans les studios de Virgin Radio pour une session exceptionnel le 13 octobre dernier !

Après l'Europe, direction les Etats-Unis pour Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio et Thomas Raggi qui étaient les invités exceptionnels du défilé Gucci à Los Angeles. Un léger crochet par la ville des Anges avant de se rendre à Las Vegas où Maneskin était attendu pour jouer en première partie des Rolling Stones au Allegiant Stadium à Les Vegas. "Quelle soirée. Merci @therollingstones. C'est le meilleur souvenir de notre vie." ont écrit les membres du groupe de rock italien en légende d'une série de photos où on les découvre avec Mick Jagger, le leader des Stones, mais aussi sur scène vêtus de tenues à l'effigie du drapeau américain. Un show qui a visiblement laissé de très bons souvenirs à Maneskin et durant lequel ses membres ont interprété leurs tubes MAMMAMIA, Zitti e buoni, Beggin' ainsi que I Wanna Be Your Dog, une reprise du groupe The Stooges.

