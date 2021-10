C'est LE groupe qui met le monde à ses pieds : depuis son passage dans le prestigieux concours qu'est l'Eurovision, Måneskin n'en finit plus de monter : alors que les morceaux I Wanna Be Your Slave et Beggin' cartonnent sur les ondes du monde entier, le groupe vient tout juste de faire ses premiers pas Outre-Atlantique : récemment, les quatre italiens étaient de passage dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, l'occasion pour eux d'annoncer que oui, Måneskin serait en première partie des Rolling Stones à Las Vegas le 6 novembre prochain.

Pour rappel, les Rolling Stones sont actuellement en tournée sur le continent américain. Le No Filter Tour accueillera ainsi Måneskin pour une date unique le 6 novembre...une chance exceptionnelle pour le groupe qui, avec son dernier single (intitulé MAMMAMIA), rend hommage à la bande de Mick Jagger.

Rendez-vous le 6 novembre pour avoir un aperçu de cette date qui s'annonce mémorable !