Måneskin en live pour une célèbre émission américaine, ça donne ça ! (VIDEO)

Grâce à des sons bruts, énergiques et distordus, Maneskin a su répondre parfaitement aux goûts contemporains du public et ramener le rock au sommet des charts internationaux. Pourtant, il y a quelques années, c'est très loin des scènes prestigieuses qu'ils ont fait leurs armes. En effet, dès 2015, les membres du groupe chantent dans les rues de Rome. Porté par une énergie folle et une ambition à toute épreuve, Maneskin va en quelques années devenir l'un des premiers groupes italiens à exporter sa musique à travers le monde entier. Si leur succès s'est fortement accru ces derniers mois, c'est principalement leur victoire lors de l'édition 2021 de l'Eurovision qui les a propulsé sous le feu des projecteurs. Une belle plateforme pour ce quatuor original et talentueux qui enchaîne les tubes à vitesse grand V et qui était dans les studios de Virgin Radio pour une session exceptionnel le 13 octobre dernier !

Après l'Europe, direction les Etats-Unis pour Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio et Thomas Raggi qui étaient les invités exceptionnels de l'émission The Voice US. Une nouvelle ligne qui s'ajoute à leur CV déjà bien rempli et qui devrait leur permettre d'accroître leur popularité outre-Atlantique. Pour l'occasion, les quatre membres du groupe se sont produits devant les jurés de l'émission parmi lesquels on retrouve Ariana Grande et John Legend. Ils ont ainsi interprété un medley de leurs titres Beggin' et Mammamia de manière très énergique, comme à leur habitude. Regardée par plusieurs dizaines de millions d'américains, cette émission affirme un peu plus l'exposition de Maneskin à travers le monde et devrait leur permettre de remplir comme il se doit les salles de leur prochaine tournée à venir. Les italiens seront d'ailleurs de passage en France le 21 février prochain au Zénith de Paris. On ne sait pas vous, mais nous y sera ! En attendant, on vous laisse profiter en vidéo de ce que le groupe de rock a à nous offrir !

Pour continuer d'écouter Maneskin et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !