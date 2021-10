Måneskin dévoile MAMMAMIA, un titre rock et énergique ! (AUDIO)

Grâce à des sons bruts, énergiques et distordus, Maneskin a su répondre parfaitement aux goûts contemporains du public et ramener le rock au sommet des charts internationaux. Pourtant, il y a quelques années, c'est très loin des scènes prestigieuses qu'ils ont fait leurs armes. En effet, dès 2015, les membres du groupe chantent dans les rues de Rome. Porté par une énergie folle et une ambition à toute épreuve, Maneskin va en quelques années devenir l'un des premiers groupes italiens à exporter sa musique à travers le monde entier. Si leur succès s'est fortement accru ces derniers mois, c'est principalement leur victoire lors de l'édition 2021 de l'Eurovision qui les a propulsés au sommet. Une belle plateforme pour ce quatuor original et talentueux qui enchaîne les tubes à vitesse grand V.

Après Beggin', I Wanna Be Your Slave et Zitti e Buoni, c'est désormais sur le très efficace MAMMAMIA que Damiano, Victoria, Ethan et Thomas ont décidé de miser. Un son rock, voire punk, qui sent bon le Maneskin et qui ne manque pas d'énergie. Bien au contraire. Produit par Fabrizio Ferraguzzo, ce nouveau morceau explosif nous transporte tout droit dans l'univers original du groupe italien. On y retrouve les paroles osées qui ont fait leur succès et les visuels provocateurs qui continuent de faire les choux gras de la presse. En parlant de fausses rumeurs, le chanteur du groupe n'hésite d'ailleurs pas revenir dans le titre sur la prétendue prise de drogue dont il avait été accusé lors de l'Eurovision. Un clin d'œil à peine masqué qui devrait permettre de faire taire, une bonne fois pour toutes, les mauvaises langues.

