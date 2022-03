Måneskin annonce un concert à l'Accor Arena en mars 2023, ouverture de la billetterie le 25 mars

Tenez-vous prêts, la formation italienne la plus rock de sa génération se prépare à (re)venir en France ! Depuis sa victoire à l'Eurovision, le groupe Maneskin n'a eu de cesse de monter : l'opus Teatro d'Ira Vol 1 (publié en 2021) en est d'ailleurs la preuve. Alors que le groupe était supposé se produire en février dernier au Zénith de Paris, la crise sanitaire en a décidé autrement... mais bonne nouvelle, Maneskin sera bel et bien de retour en France avec, s'il vous plait, une date encore plus prestigieuse : rendez-vous le 13 mars 2023 à L'Accor Arena de Paris.

Maneskin à Paris

Evidemment, les billets achetés pour le concert initialement prévu en février seront valables pour cette date qui s'annonce exceptionnelle. Pour les curieux et les fans qui n'avaient pas pu obtenir de place, pas de panique : la billetterie pour cet évènement sera ouverte le 25 mars dès 14h.

Soyez prêt(s), Maneskin sera donc en concert le 13 mars 2023 à l'Accor Arena... avec Virgin Radio !