Manau : De retour en septembre avec un nouvel album !

Ce sera la dernière news sur VirginRadio.Fr, parce qu’après l’annonce qu’on va vous faire, plus rien ne saura être dit ! Mais d’abord, 2018 est vraiment l’année des retours ! Un retour des plus grands, avec Madonna, Ariana Grande, Christine & The Queens, Liam Gallagher, la liste est longue ! Mais on va parler celte là, et non pas avec Nolwenn Leroy, non merci salut, mais avec Manau ! Non mais qui peut s’assoir à une table et dire je ne connais pas Manau ? 20 ans après leur succès avec le titre La Tribu de Dana, le plus grand groupe celtique, bon en même temps y'en a pas 124 non plus, est enfin de retour, et ça fait du bien !

Le groupe vient de terminer le tournage d’un clip d’une des chansons du nouvel album de Manau qui devrait sortir en septembre ! C’est le leader, Martial Tricoche, qui le dit lui-même ! L’album sera un peu moins hip hop, plus chanté, plus variété, selon les dires de Martial. On ne connait ni le nom de l’album, ni la dâte exacte, mais les fans le seront bien assez tôt. Gwenn ha du ! Ça veut dire le drapeau de la Bretagne en breton, ok.