MAMMAMIA, Måneskin se confie sur son nouveau single lors d'une conférence de presse

En mai dernier, Måneskin a remporté l'Eurovision - concours prestigieux que l'on ne présente plus. Quelques singles et un succès international plus tard, le groupe semble prêt à partir à la rencontre de son public. Lors d'une conférence de presse, la formation italienne s'est confiée sur ce succès phénoménal et fulgurant mais aussi sur son single MAMMAMIA, publié le 8 octobre dernier.

"Nous n'avions que quelques jours pour aller en studio et écrire de la nouvelle musique, mais heureusement, cette chanson est sortie en quelques heures - c'est pourquoi nous avons senti qu'elle allait être un banger pour nous", explique ainsi Damiano David en évoquant le dernier single du groupe - écrit juste après l'Eurovision. De son côté, Victoria de Angelis explique : "Nous ne l'avons pas pris trop au sérieux" : "C'est une chanson très bête et insouciante et nous n'avions jamais fait quelque chose comme ça auparavant. Cela s'est fait très naturellement. Nous avons juste essayé de nous amuser et d'en profiter, car c'était un moment où nous vivions beaucoup de choses."

Damiano David ajoute : "Après l'Eurovision, nous avons reçu beaucoup d'attention. Souvent, nous avons fait des choses que nous trouvions géniales, mais les gens ont critiqué. Je voulais traduire cela dans les paroles, parce que cela arrive souvent - peut-être que vous faites quelque chose que vous trouvez génial, mais les gens ne le comprennent pas et font de mauvais jugements et de mauvais commentaires là dessus. Je voulais me moquer de cette situation".

MAMMAMIA, nouveau single signé Måneskin est à découvrir sans plus attendre... et n'oubliez pas que le groupe sera de passage dans les locaux de Virgin Radio le 13 octobre prochain !