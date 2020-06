Mamma Mia! : Un troisième volet pourrait voir le jour prochainement

Des tubes planétaires, un décor idyllique et des stars à foison... Vous n'avez toujours pas deviné de quel film nous parlions ? Mamma Mia! bien-sûr. Après l'immense succès des deux premiers volets - qui ont rapporté plus d'un milliard de dollars au box-office - une troisième partie pourrait bel et bien voir le jour. Un projet qui demeure toujours au stade de la rumeur même si c'est la réalisatrice, Judy Craymer, qui aurait elle-même vendu la mèche.

"J'étais censée avoir ce projet en tête ces derniers mois. Et puis j'ai été frappée par le brouillard du Covid. Je pense qu'un jour il y aura un autre film, parce que c'était pensé comme une trilogie. Je sais qu'Universal voudrait que je le fasse" a affirmé celle qui a déjà produit les deux long-métrages musicaux. Quant à savoir si Meryl Streep, Pierce Brosman, Cher ou Amanda Seyfried seront de la partie, rien a été confirmé pour le moment. Cette dernière s'était d'ailleurs exprimée sur un possible retour de l'univers d'ABBA au cinéma : "J'aimerais qu'il y ait un "Mamma Mia! 3" mais je vais vous le dire - je l'ai dit avant et je le redirai encore et j'espère que j'ai tort à nouveau, mais je ne crois pas que l'on ait assez de chansons d'ABBA pour faire un troisième film. Nous avons déjà dû utiliser "Super Trooper" et "Mamma Mia" dans le deuxième". Alors, pour ou contre un Mamma Mia! 3 ?