MaMA Festival 2017 : Les nouveaux noms dévoilés

C’est déjà la 8e édition du MaMA Festival cette année, l’événement revient du 18 au 20 octobre prochains en plein coeur du quartier de Montmartre à Paris ! Le festival a la particularité d’être itinérant, c’est à dire qu’il vous propose de vous déplacer de salle en salle pour découvrir les concerts. Avec dominante d’artistes indépendants et émergents, le MaMA attire avant tout les professionnels du milieu venus dénicher la perle rare pour l’année à venir, mais il est également ouvert au grand public et tous les friands de découvertes musicales. Ash Kidd, Chapelier Fou, Chelou, Eddy De Pretto, Gros Mo, Joey Le Soldat, Le Club, Lysastrata, Mat Bastard, Novo Amor, Phlake, Take A Mic, The Inspector Cluzo et Winter Family avaient été initialement déjà annoncés, et aujourd’hui mardi 18 juillet, une nouvelle salve d’artistes rejoignent à leur tour l’affiche !

Abstrackt Keal Agram, Alb, Anthony Joseph, Bertrand Burgalat, Biffty & DJ Weedim, Chilla, Dani, Delv!s, Guts, Inüit, Isha, le DJ set de Jabberwocky qui vient de sortir son dernier clip Honeymoon, Jean-Michel Blais, Kiddy Smile DJ set, Le Club, L’Or du Commun, M.A Beat, Mai Lan, Meute, Millionaire, Mogli, Mon Frère et Moi, Norma, Paupière, Pi Ja Ma, Poppy, Ackroyd, Safia Nolin, Sandor, Sarrah Mac Coy, The Buns, The Mysterons, Theo Lawrence & The Hearts, Winter Family Xtrm Tour : DI Meh, Malaka et Slimka joueront également cette année pour le MaMA Festival 2017. Autant vous dire que cette nouvelle édition s’annonce encore une fois riche en émotions ! Toutes les infos et la billetterie sont disponibles sur le site officiel du festival.