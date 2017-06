Quand Malo' a débarqué sur les ondes avec I Believed, on a senti qu'il se passait un truc. I Believed est un premier single audacieux (parce que très personnel) mais c'est surtout le titre qui résume le mieux cet album : puissant et fragile à la fois. Pour faire ce disque, Malo' a mis le temps mais il s'est aussi entouré des meilleurs : Jean Louis Aubert, Charlie Winston et Pierre Guimard ont apporté leur style, leur expérience et leur univers. Ajoutez à ça les influences et les souvenirs de ce jeune artiste et vous obtenez le disque de l'été.

Cet album, c'est un peu comme un journal intime. Malo' y a mis ses souvenirs (les plus jolis comme les plus douloureux), ses peines, sa douleur mais aussi ses meilleurs moments. Des épreuves, il est ressorti grandi et a préféré transformer le pire en quelque chose de beau. Quand on écoute BE/ETRE, on passe à peu près par toutes les émotions possibles - parce que croyez-nous, il est impossible de ne rien ressentir en l'écoutant. Chacun des trois mentors (Aubert, Winston et Guimard) a produit trois titres, ce qui scinde le disque en trois univers bien distincts : pop britannique, un peu d'électro et variété française. Et puisqu'on parle de Jean-Louis Aubert, on vous invite à écouter Qu'avons-Nous Fait, l'un des morceaux les plus beaux proposés. Si vous aimez la mélancolie et la nostalgie qui émanent du chanteur, alors il est fait pour vous.

BE/ETRE est sorti aujourd'hui

Si vous suivez Malo' depuis un petit moment (rappelons qu'il a tourné en Australie et qu'il a déjà sorti un EP), alors Let It Go devrait vous rappeler des souvenir. C'est mélancolique, ça monte en puissance et si vous avez un road trip prévu dans peu de temps, on vous somme de glisser la chanson dans votre playlist. Avec ce disque, Malo' se livre et My Half en est la preuve : cette chanson écrite pour sa mère est aussi triste qu'elle est lumineuse.

Les amis! Voici "My Half" en acoustique, nouvel extrait de mon album "Be/Être". RDV le 23.06.17 dans les bacs! https://t.co/IhF2W0L35r ???????????????? — MALO' (@OfficialMALO) 2 juin 2017

Du haut de ses 23 ans, il signe là un album clairement réussi et vient s'ajouter à la liste des artistes qui ont déjà redonné ses lettres de noblesse à la pop française. Il comparait la création de cet album à une "longue aventure musicale" et nous, on partage cette aventure avec lui. Si un jour vous êtes au bord du gouffre, on vous conseille d'écouter à fond Carry On , chanson teintée d'électro qui devrait vous regonfler à bloc. On savait déjà qu'il fallait poursuivre ses rêves (et il l'a prouvé) mais si jamais vous en doutez, faîtes bien attention aux paroles du titre Les Rêves : "on ne vit qu'une fois, penses-y", chante t-il. Et c'est tellement vrai.

Pour faire simple, Malo' réalise l'exercice périlleux de livrer un album bilingue qui puise dans différents univers. En ressort ce que l'on appellera "l'univers Malo'" et quelque chose nous dit qu'il va vous embarquer dedans. Pour preuve, on vous invite à aller le voir à Toulouse, là où il défendra son album sur scène.

I Believed

Carry On

Liberty

Qu'avons-nous fait ?

My Half

Et pour l'anecdote, si comme nous, vous pensiez que la pochette de l'album était réfléchie et étudiée pour montrer la dualité qui ressort du disque, sachez que la photo a été prise par erreur et qu'elle n'était absolument pas prévue. Ca, Malo' nous l'a dit lorsque nous l'avons rencontré. On le retrouvera d'ailleurs très bientôt à nouveau en interview sur VirginRadio.fr et sur les réseaux sociaux de Virgin Radio. On ne sait jamais, ça pourra toujours vous servir pour briller en société !