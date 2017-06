Malo' : I Believed, son premier clip dévoilé

Du haut de ses 23 ans, le jeune Malo’ a déjà une belle carrière derrière lui. Son nom et son visage vous disent peut-être quelque chose, c’est normal, l’artiste français a déjà assuré les premières parties de Charlie Winston et Les Insus. Il prépare d’ailleurs son premier album Be/Etre aux côtés de Jean-Louis Aubert dont il est le petit protégé. L’opus est attendu pour le 23 juin prochain, date qu’on a déjà notée sur nos agendas, on est bien curieux de découvrir ce que nous réserve ce premier disque d’un talent très prometteur. Ses chansons oscillent entre l’anglais et le français, entre la pop anglo-saxonne et la chanson française, entre l'Australie et la France. Son titre I Believed passe sur les ondes de Virgin Radio depuis un moment, et on vous invite à en découvrir le clip, le premier de Malo’ !

Pour retrouver Malo’ en live, rendez-vous le 27 septembre prochain au théâtre Les Étoiles à Paris. Croyez nous, pour l’avoir déjà vu sur scène lors de la dernière Creative Live Session au YOYO, on peut vous dire que le jeune homme est aussi touchant dans ses mots qu’en concert ! Sortie du premier album Be/Etre de Malo’ le 23/06 chez Columbia. Pour en découvrir d'avantage sur Malo', direction son interview sur VirginRadio.fr