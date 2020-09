Malo' est de retour avec le titre Tu peux tout changer

En 2018, Malo' faisait ses débuts avec l'album Be/Être. Plus de deux ans après ce premier opus, le chanteur caennais mais d'origine australienne espère bien revenir plus fort que jamais. Retardé par la crise du coronavirus, la sortie de son nouveau projet aura tout de même été marquée par le titre Tu peux tout changer, dans lequel on retrouve la voix douce et l'énergie débordante du jeune homme. "Le deuxième album n'est pas sorti à cause du confinement et puis, je ne voulais pas donner à entendre des titres sans pouvoir les défendre sur scène. Alors on attend: que les salles soient prêtes que les gens aient moins peur…" confiait récemment l'artiste. Tout juste intégré dans notre playlist officielle, Tout peux changer sera désormais disponible sur les ondes de Virgin Radio. Une chanson teintée de soleil qui invite à la danse et au lâcher prise. Autant dire, tout ce dont on avait besoin en ce moment !