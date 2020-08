Malcolm : Une réunion du casting va avoir lieu pour les 20 ans de la série !

Elle fait partie de ces séries rediffusées en boucle depuis des années ! Arrêté en 2006 après 151 épisodes, le programme sur la famille de Malcolm demeure toujours dans le cœur de millions de téléspectateurs. La preuve avec cette récente annonce faite par Bryan Cranston alias Hal (connu pour son rôle Breaking Bad) qui a affirmé qu'une réunion du casting aurait bientôt lieue. Une publication qui a tout suite attiré l'attention des internautes et qui a récolté pas moins de 280 000 mentions "j'aime" sur le réseau social. "Si vous avez manqué un peu de folie dans votre vie, venez nous voir ce samedi 8 août pour célébrer le 20e anniversaire de la première du show. Le casting est de retour ! Cette fois-ci, nous lisons l'épisode pilote sur Zoom." s'enthousiasme celui qui incarnait le père de la famille la plus déjantée des Etats-Unis.

Pour cette réunion virtuelle, il semblerait que toute l'équipe originelle de Malcolm ait répondu présente. Nous retrouverons donc Hal, Lois, Francis, Reese, Dewey et, bien-évidemment, Malcolm. "Ce projet vient du cerveau de Linwood Boomer, le créateur de notre série, et sera proposé au profit de son association caritative @HealingCalifornia, une organisation géniale qui fournit des soins dentaires, médicaux et ophtalmologiques gratuits à celles et ceux qui en ont besoin. Beaucoup de choses intéressantes venant de la série pourraient aussi devenir les vôtres" explique Bryan Cranston. Un joli geste de la part des acteurs et actrices de cette série mythique qu'on rêverait de retrouver dans un reboot. L'espoir fait vivre...