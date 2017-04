MAJOR poursuit son ascension avec "Requiem"

On les avait découverts au début de l’année avec leur premier clip 853, les MAJOR continuent sur leur belle lancée et viennent de dévoiler leur nouveau titre Requiem à l’univers tout aussi sombre que le premier morceau. Le trio parisien propose un style tout à fait dans l’air du temps, oscillant entre r’n’b’ alternatif et pop mélancolique, MAJOR pourrait bien être l’une des plus belles révélations pop de l’année ! Pour fêter la sortie de son premier EP Room 593 le 31 mars, le groupe organisait d’ailleurs sa release party dans la mythique salle du Bus Palladium et a conquis le coeur d’un public particulièrement survolté. Retrouvez ci-dessous le clip très esthétique signé ET BIM du second single Requiem !

Le premier EP Room 593 de MAJOR est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement, l’opus a même été recommandé par la playlist New Talent de Spotify !