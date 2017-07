Début juin, Major Lazer balançait un EP Surprise, Know Better. Une collection de six chansons avec de nombreux featuring en espagnol et en portugais. Hormis le single éponyme, avec Camilla Cabello, Travis Scott et Quavo, l'EP n'aligne pas les stars comme souvent sur les albums de Major Lazer. Enfin du moins, c'est ce que l'on croyait ! Sua Cara, le deuxième single extrait de Know Better, est en featuring avec les brésiliens Anitta et Pabblo Vittar. Ce dernier est l'un des drag queen les plus populaires au monde, son nombre de followers sur Instagram dépasse ainsi largement celui de Ru Paul. Le clip de Sua Cara vient d'être dévoilé et Pabblo Vittar est vite devenu un sujet de discussion sur Twitter, les internautes ayant été interpellé par ses mouvements de danse.

Pabblo Vittar est un artiste complet, comme nombre de Drag Queen il est aussi chanteur et auteur. Sa notoriété internationale remonte à 2015 lorsqu'il dévoile un clip intitulé Open Bar et qui est une adaptation en brésilien du Lean On de Major Lazer. La bande de Diplo a visiblement été séduite par cette reprise, qui compte plus de 20 millions de vues sur YouTube. En janvier 2017, Pabblo Vittar sort son premier album et on ne serait pas étonné qu'avec le clip de Sua Cara, l'artiste continue à gagner en popularité. Dans le clip, tourné dans le désert marocain, Pabblo Vittar danse avec autant de ferveur et d'énergie qu'Anitta et vole clairement la vedette à tout le reste des participants !