C’est un des albums les plus attendus de 2017, le quatrième opus de Major Lazer Music Is The Weapon devrait être dévoilé incessamment sous peu. Alors que les singles Cold Water avec Justin Bieber et MØ, le tube de l’été 2016, ainsi que le plus récent Believer et son émouvant clip sur un réfugié syrien nous avaient déjà entièrement convaincus, les rois du dancehall continue à nous teaser leur nouvel album avec le nouveau single Run Up. Et ils ont fait très fort, puisque cette dernière pépite est le résultat d’une collaboration avec la rappeuse Nicki Minaj et le Canadien PARTYNEXTDOOR. On en découvre aujourd’hui son clip réalisé par Paul, Luc & Martin, soit le collectif du chanteur Stromae !

« L’idée centrale était d'utiliser l'autodérision, en mettant en scène l'amour inconditionnel qu'on porte (un peu trop) à nos smartphones. Très vite les scènes absurdes se succèdent naturellement. Sans porter aucun jugement… », explique Stromae pour décrire le concept de ce clip très festif à l’image du titre Run Up aux délicieuses sonorités estivales. Parmi les collaborations du nouvel album Music Is The Weapon, The Weeknd et Ariana notamment sont aussi annoncés, et Major Lazer sera en concert cet été en tête d’affiche du Main Square Festival 2017 avec Radiohead et System Of A Down.