Major Lazer révèle le clip vidéo de Can't Take It From Me !

Dans l’attente d’un quatrième opus attendu dans les bacs pour cette année, Major Lazer célèbre la saison estivale avec Can’t Take It From Me. Pour ce morceau mêlant sonorités électroniques et influences reggae, c'est Skip Marley qui s'occupe de la partie vocale. Déjà disponible sur toutes les plateformes de musique à la demande, le titre cumule déjà plus de 10 millions de streams cumulés. Un bon présage pour l'album qui devrait suivre derrière... Car si le groupe n'a pas vraiment chômé pendant ses quatre années d'absence, ce nouvel opus tarde à venir aux yeux des fans.

A l'origine de nombreux sons que l'on pourrait qualifier de tubes de l'été, Major Lazer a été créé en 2008 et est fièrement dirigé par le célèbre Diplo. Avec des succès planétaires tels que Lean On ou Cold Water, le groupe peut aujourd'hui se targuer d'être un véritable incubateur de tubes. En parallèle et à l'occasion du lancement en France de la coupe du Monde Féminine

, Major Lazer vient de lancer un #goalChallenge sur TikTok avec le titre Can't Take It From Me. Le concours cumule déjà 800 vidéos et plus de 10 millions de vues.