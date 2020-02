Major Lazer : Regardez Rave De Favela, leur nouveau clip (VIDEO)

Il y a cinq ans, le groupe dévoilait Peace Is The Mission, emmenait par le tube planétaire Lean On. Depuis, Diplo, Walshy Fire et les autres n'ont révélé aucune information quant à la sortie d'un quatrième album. Une attente de plus en plus longue pour les fans qui ont tout de même pu écouter le titre Soca Storm, sorti en janvier dernier. C'est désormais au tour de Rave de Favela, en collaboration avec les artistes brésiliens Anitta et MC Lan, de faire son apparition dans les charts. Un morceau électro aux sonorités latino (on y entend du portugais) qui devrait s'avérer parfait pour les dancefloor du monde entier. Major Lazer sera en concert à Paris au mois d'avril prochain ainsi que durant le Sziget Festival qui se déroulera à Budapest cet été.