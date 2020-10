Major Lazer : Leur album Music Is The Weapon est enfin disponible

Vous l'attendiez avec impatience, il est enfin arrivé ! Music is the Weapon, le nouvel album de Major Lazer, vient d'être dévoilé sur toutes les plateformes spécialisées. Une bonne nouvelle pour les fans du trio qui peuvent dès à présent écouter les douze titres de l'opus. "Désolé de vous avoir fait attendre 5 ans. J'ai eu quelques enfants, j'ai commencé de nouveaux projets et j'ai fait atterrir un avion à deux doigts de crasher... Croyez-moi, ça valait la peine d'attendre" précisait avec humour le DJ et producteur Diplo il y a quelques semaines. Et il faut dire que les fans du groupe à l'origine du tube planétaire Lean On commençaient fortement à perdre patience. La raison ? Music is the Weapon pourrait être l'ultime opus du célèbre trio. Une nouvelle qui n'a pas été confirmée officiellement mais qui circule abondamment sur les réseaux sociaux depuis des mois…

Après avoir récemment dévoilé les tubes Can't Take It from Me (avec Skip Marley), Qué Calor (avec J Balvin), Oh My Gawd (avec Nicki Minaj) et Lay Your Head on Me (avec Marcus Mumford), Major Lazer dévoile donc le reste de son nouveau projet. Et pour célébrer cette sortie en bonne et due forme, Walshy Fire, Diplo et Ape Drums se sont lancés un défi dès plus original : organiser une série de concerts "drive-in". Vous ne connaissez pas le principe ? C'est très simple. Les artistes organisent un concert habituel mais le public, quant à lui, reste dans sa voiture. Une solution adaptée à la période actuelle et à la crise sanitaire qui touche le monde depuis près d'un an. Voici un extrait récemment posté sur le compte Instagram de Major Lazer.