Major Lazer : Lay Your Head On Me, découvrez la version acoustique avec Marcus Mumford !

Il y a quelques semaines, Virgin Radio vous faisait découvrir Lay Your Head on Me, par Mazor Lazer et Marcus Mumford (Mumford & Sons). Si a formation de Diplo a unit ses forces à celle du musicien pour nous offrir un morceau estival, Marcus Mumford a, lui, choisi de prendre sa guitare pour nous en offrir une nouvelle version. Voyez plutôt :

Apaisante et surtout, lumineuse, cette nouvelle version du morceau remontera le moral des troupes en cette période de confinement. A écouter en boucle !