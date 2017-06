Major Lazer : Know No Better, leur nouvel EP dévoilé !

On l'annonçait parmi les albums les plus attendus de 2017, il semblerait qu'il faille attendre Music Is The Weapon, quatrième album studio de Major Lazer, plus longtemps que prévu ! Alors que le trio avait annoncé la sortie de Know No Better, titre en featuring avec Camila Cabello, Travis Scott et Quavo, pour le 1er juin, ils ont fait la surprise à leurs fans de dévoiler cinq autre chansons ! L'EP Know No Better est en écoute dès maintenant sur Apple Music, Spotify et YouTube. Il réunit des collaborations inédites avec Sean Paul, Busy Signal, Jidenna et plein d'autres artistes jamaïcains et sud américain. Major Lazer nous aide à préparer l'été en toute sérénité avec de bons gros bangerz comme seuls eux savent les faire !

Major Lazer avait promos que Music Is The Weapon contiendrait des chansons en featuring avec , entre autres, Selah Sue, The Weeknd et Ariana Grande. Pour le moment le groupe n'a pas confirmé si cet album était toujours en chantier pour une sortie en 2017 mais on devrait en savoir plus dès le 2 juin, une fois l'interview de Diplo, avec Zane Lowe pour Beats 1, diffusée. Ce qui est sûr en revanche c'est que Major Lazer sera présent au Main Square Festival d'Arras le 01 juillet et au Sziget Festival à Budapest le 14 août prochain. Deux festivals dont Virgin Radio est partenaire et pour lesquels on vous invite à prendre vos places sans plus attendre !