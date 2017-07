On ne se lasse pas de ces trois-là ! Alors que Major Lazer mettait le feu sur la scène du Main Square Festival il y a quelques jours à Arras, le trio de producteurs le plus côté des Etats-Unis est de retour aujourd'hui avec un clip qui devrait plaire à tous ses fans. Dans cette nouvelle vidéo où l'on aperçoit à la fois Camila Cabello, Travis Scott et le groupe (il ne manquait plus que Quavo, lui aussi présent sur le titre !) furtivement, le spectateur suit avec émotion le quotidien maussade d'un jeune garçon qui préfère alors rêver sa vie, notamment par le biais de sa passion : la danse. Mais certains rêves deviennent parfois réalité...

Réalisé par Philip Andelman, ce nouveau clip de Major Lazer est plutôt inspirant. Grâce aux différentes images juxtaposées qui montrent la vraie vie et celle rêvée par l'adolescent, on pénètre dès les premières secondes dans l'histoire du personnage principal. Difficile de rester insensible face à cette jolie vidéo qui prouve que Major Lazer peut allier ses tubes dance floor à des sujets plus sérieux ! Ça nous rappelle également le clip poignant de "Symphony" par Clean Bandit et Zara Larsson. Un dernier conseil : écoutez l'ep entier Know No Better de Major Lazer.