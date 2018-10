Major Lazer : Blow That Smoke, leur collaboration avec Tove Lo

Le producteur et musicien Diplo est un homme fort occupé. Entre ses deux projets actuellement sur les rails avec LSD et Silk City, on aurait pu se demander si Major Lazer comptait s’octroyer une petite pause. Eh bien non ! Aujourd'hui c'est sa collaboration avec la chanteuse suédoise Tove Lo -connue pour son titre Habits et son featuring avec Nick Jonas sur Close, qui attire l'attention. Le groupe et la chanteuse se sont donc associés sur le titre Blow That Smoke. Un morceau aux sonorités estivales qui rappellent les journées ensoleillés et qui réchauffe l'automne, récent.

Blow That Smoke devrait sortir dans la journée et on à hâte d'en entendre l'intégralité. En attendant, eh bien, on vous laisse découvrir le teaser posté sur le compte Twitter de la chanteuse, Tove Lo.