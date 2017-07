Major Lazer à Main Square Festival 2017 : Walshy Fire fait le show dans sa bulle (vidéo)

Main Square Festival a toujours été réputé pour sa programmation à couper le souffle. Une règle une nouvelle fois confirmée cette année avec de prestigieux artistes en tête d’affiche. On pourra par exemple citer les rois du metal System Of A Down, les rockeurs légendaires de Radiohead mais aussi Major Lazer pour son unique date française de l’année. Le collectif américain jouait hier soir samedi 1er juillet sur la Grande Scène de la Citadelle et a proposé un show US en bonne et due forme entre chorégraphies sensuelles et lightshows éblouissants. Les festivaliers en ont pris plein la vue et s’en souviendront certainement encore longtemps du passage des Major Lazer à Arras ! Pour vous donner une idée, le live a débuté par Walshy Fire qui fait un petit tour de bulle parmi le public. Retrouvez ce moment inoubliable en vidéo ci-dessus !

Durant un set de 1h30, le Main Square a dansé sur les plus grands hits du groupe (Get Free, Cold Water, Lean On et bien sûr Watch Out For This) et le festival s’est transformé en une boite de nuit géante. On avait un peu du mal à croire qu’on était à Arras, sur une place classée monument historique par l’UNESCO ! Diplo aux platines nous a assaillis de beats ravageurs tandis que Walshy Fire et Jillionnaire ambiançaient les foules. On avait rarement vu un public aussi déchainé, preuve que Major Lazer n’est pas un des groupes les plus influents au monde pour rien. Rendez-vous ce soir avec notamment Radiohead pour le dernier jour de Main Square Festival 2017 !