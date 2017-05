Maisie Williams rejoint le casting du prochain film X-Men

Exit Magneto, Wolverine, Tornade ou encore le professeur Xavier ! Dans le prochain film de la saga X-Men, le réalisateur Josh Boone ("Nos Etoiles Contraires") se consacrera aux jeunes mutants qui découvrent et apprivoisent leurs pouvoirs... Selon The Hollywood Reporter, le metteur en scène a décidé de faire appel à des comédiennes qui ont le vent en poupe à savoir Maisie Williams (Arya Stark dans Game of Thrones) et Anya Taylor-Joy (Split) ! Maisie Williams interprétera Wolfsbane (aka Félina), une mutante loup-garou qui est la fille adoptive de Moira MacTaggert jouée dans les épisodes précédent par Rose Byrne. Maisie Williams assure ainsi la relève des stars de Game of Thrones dans la franchise X-Men. Sophie Turner (sa soeur Sansa Stark dans la série) interprétait la jeune Jean Grey dans X-Men Apocalypse.

Maisie et Anya Taylor !

Quant à Anya Taylor-Joy, elle jouera Magik, une sorcière qui a le pouvoir de se téléporter, qui est par ailleurs la soeur de Colossus vu dans Deadpool. Selon le site internet américain, la production du film devrait bientôt débuter puisque "Les Nouveaux Mutants" est prévu en salles le 13 avril 2018. Après Logan, consacré à Wolverine, la franchise X-Men a encore de beaux jours devant elle !