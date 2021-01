Maisie Williams au casting d'un nouveau biopic consacré aux Sex Pistols

Symbole punk en Grande-Bretagne mais aussi dans le monde entier, les Sex Pistols sont une institution. La bande menée par Sid Vicious a su se faire un nom avec des titres tels que God Save The Queen (qui, on le rappelle, a carrément été banni par la BBC lors de sa sortie). La bonne nouvelle pour les fans inconditionnels de la formation britannique, c'est que Danny Boyle prépare activement une nouvelle série (intitulée Pistol), basée sur les mémoires de Steve Jones, publiés en 2018.

Côté casting, on attend ainsi des acteurs de prestige : Maisie Williams par exemple, se glissera dans le peau de Pamela Rooke (connue sous le nom de Jordan). Toby Wallace, lui, prêtera ses traits à Jones. Louis Partridge (vu dans Enola Holmes sur Netflix) sera -quant à lui- le charismatique Sid Vicious. La série (divisée en six parties) reviendra notamment sur la polémique gigantesque causée par la sortie de Never Mind the Bollocks - souvent cité comme l'un des albums les plus impactants de tous les temps.

Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été annoncée. Sachez tout de même que la production devrait commencer dès le mois de mars - si tout va bien.