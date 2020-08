Mais, c'est quoi la lune noire exactement ?

Difficile de s'y retrouver entre les pleines lunes, les nouvelles lunes... on le sait, le cycle de la lune peut (plus ou moins) influer notre quotidien, notre sommeil ou même notre humeur. Mais justement, pour s'y retrouver, rien de tel qu'un petit guide. D'avoir, sachez que la lune se renouvelle tous les mois : chaque mois, la nouvelle lune est signe de renouveau. L'idée n'est pas tant d'agir pour le changement, plutôt de le vouloir. Autrement dit, on envisage la nouveauté sans pour autant agir. Jusque ici, tout va bien. Mais, lorsqu'une nouvelle lune s'étend sur plusieurs jours, on parle de lune noire.

C'est quoi la Black Moon ?

Mais alors qu'en est-il de la lune noire ? Sachez que la lune noire est une nouvelle lune, bien plus puissante. Chaque lune noire marque le début d'un nouveau cycle- jusqu'à la prochaine, deux ans et demi plus tard. En gros, cette lune influence les quelques années à venir... à vous de voir comment vous voulez entamer votre cycle !