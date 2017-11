Main Square Festival : Queen of The Stone Age, tête d'affiche de l'édition 2018

Les premières annonces des festivals de l'été se suivent mais ne se ressemblent pas ! Après Gaorock qui annonçait ce matin même Indochine comme tête d'affiche, Musilac qui révélait il y a deux semaines la venue de Depeche Mode à Aix Les Bains, c'est au tour du Main Square Festival de dévoiler le deuxième nom de son édition 2018. C'est Queen of The Stone Age qui ouvrira les festivités le vendredi 6 juillet à Arras. Le mythique festival de la citadelle d'Arras se tiendra du vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2018. Outre Queen of The Stone Age, les festivaliers qui assisteront aux trois journées du festival auront la chance d'assister au show de Depeche Mode le 7 juillet.

Préparez vos perfectos, votre Gomina, vos plus belles chaussures pour danser, les talentueux et énergiques QUEENS OF THE STONE AGE seront de retour pour la 14ème édition du Main Square Festival. le groupe le plus badass envahira la Main Stage le Vendredi 6 Juillet ! pic.twitter.com/DIm11t9v3V — Main Square Festival (@MainSquareFest) 24 novembre 2017

L'affiche du Main Square Festival s'annonce plus alléchante que jamais avec les deux grosses pointures que sont Depeche Mode et Queen of The Stone Age. Avec ces derniers, le festival d'Arras s'assure de mettre le rock au cœur des festivités. Josh Homme et sa bande devrait faire trembler les murs de la citadelle qui héberge depuis tant d'années les différentes scènes du festival. La date d'ouverture de la billetterie n'a pas encore été révélée mais elle ne saurait tarder. Soyez au taquet car le Main Square Festival 2018 devrait probablement se jouer à guichets fermés ! Virgin Radio sera évidemment de la partie pour vous faire vivre l'événement au cœur des concerts...