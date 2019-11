Main Square Festival 2020 : twenty one pilots, -M-, Black Eyed Peas… Les 13 premiers noms dévoilés

Si l’an dernier on se souvient des prestations marquantes d’Angèle, Lizzo ou encore Skip The Use, le Main Square Festival reviendra en force en 2020 pour une nouvelle édition qui s’annonce tout aussi prestigieuse. Éclectisme musical, artistes d’exception, jeunes émergents… Tous les ingrédients seront réunis pour séduire tous les amoureux de la musique. Découvrez les 13 premiers noms de la 16e édition du Main Square Festival, une liste déjà bien alléchante qui sera copieusement complétée dans les semaines à venir…

Sting

LP

Alan Walker

-M-

Black Eyed Peas

Pixies

Vald

Thérapie Taxi

Koba Lad

twenty one pilots

Supertramp's Roger Hodgson

Caballero & JeanJass

Tones and I

Mise en vente des places ce mardi 26 novembre à 10h !