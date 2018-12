Main Square Festival 2019 : Macklemore, Skip The Use, Christine & The Queens... les 14 premiers noms dévoilés !

Et c'est reparti pour un tour ! L'an passé, des pointures tels que Liam Gallagher, Depeche Mode ou encore OrelSan se sont succédées sur les différentes scène du Main Square Festival, à Arras. Après quelques mois de répit, le festival reprend du service avec, en cadeau, les premiers noms de son affiche. Sachez donc que pour marquer sa quinzième édition, le festival à frappé fort : les 5, 6 et juillet, Macklemore, Chistine & The Queens ou encore Cypress Hill mettront le feu à la Citadelle d'Arras ! On attend aussi : DJ Snake, Damso et Angèle (le 5 juillet), Martin Garrix, Lomepal et Skip The Use (6 juillet) mais aussi Ben Harper & The Innocent Criminals, Bigflo & Oli, Jain, Editos et Bring Me The Horizon (le 7 juillet).

La bonne nouvelle, c'est que la billetterie est déjà ouverte ! Alors si ce line-up écclectique vous a donné envie, c'est le moment de foncer sur le site du Main Square pour récupérer vos pass. Côté tarifs, notez que les billets 1 jour sont à 54 euros. POur les pass 3 jours, il faudra débourser 129 euros (exclusivement sur le site du MainSquare Festival).

Rendez-vous sur le site pour plus d'informations !