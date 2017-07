Main Square Festival 2017 : Vitalic, quand le maître de l’électro électrise la Citadelle (report)

Le Main Square Festival, comme à son habitude, a proposé une programmation éclectique et pointue pour son édition 2017. Énormes têtes d’affiche et exclusivités se mêlent à des artistes plus confidentiels qui feront l’actu de demain, tout le monde ne peut que y trouver son compte parmi le line-up de l’événement ! Les festivités ont été lancées hier vendredi 30 juin et si le rock était définitivement à l’honneur, on pense notamment à System Of A Down qui a fait pogoter comme jamais le Main Square Festival 2017, la deuxième partie de soirée était réservée à une programmation électro. Vitalic, le maître en la matière a été un des temps forts de la soirée et a offert un live électrisant à la Citadelle. Revivez son show avec ces quelques images ci-dessous :

Après la sortie de son quatrième album Voyager en janvier 2017, il fallait bien que le producteur français revienne avec un nouveau live tout feu tout flamme. Il parcourt l’Europe depuis un moment et a fait escale au Main Square Festival 2017 pour une prestation très remarquée hier soir. 1h de live sans faute, où on ne savait plus trop où donner de la tête entre les beats prodigieux et ravageurs du maitre de l’électro et une scénographie qui nous fait frôler la crise d’épilepsie avec des lights éblouissantes autant qu’elle nous fait rêver avec ses structures métalliques de toutes les couleurs tournant sur elles-mêmes au dessus de l’artiste. Diablement efficace ! On s’est déchainé comme jamais sur les anciens tubes Second Lives, Poison Lips ou encore My Friend Dario, mais aussi sur les nouveaux titres de Voyager qui ont su trouver leur public, la foule connaissait déjà bien les paroles de Waiting for the Stars notamment. Un grand moment à Arras, Mr Vitalic vous revenez quand vous voulez ! Retrouvez le programme de tous les concerts du samedi 1er juillet au Main Square Festival 2017.