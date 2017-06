Main Square Festival 2017 : System Of A Down, Vitalic, Biffy Clyro... Le programme du jour 1

La saison des festivals estivaux est lancée, et ce week-end Virgin Radio vous donne rendez-vous à Arras pour le Main Square Festival, l’un des plus grands événements musicaux de l’année en France ! Le festival réputé pour sa programmation toujours pointue n’a pas fait exception à la règle cette année et c’est encore un line-up aux petits oignons qui s’offre à nous pour cette édition 2017. Grosses têtes d’affiche et exclusivités se mêlent à des artistes émergents qui promettent de faire l’actualité de demain, on va danser, chanter et pogoter à la Citadelle ! Prévoyez ponchos (il se murmure que Virgin Radio pourrait vous en distribuer durant le festival…) et bottes de pluie, il risque de pleuvoir ce week end mais ce sera juste la meilleure excuse pour des batailles de boue endiablées ! Découvrez la programmation complète du vendredi 30 juin :

MAIN STAGE

17h30 - 18h30 : The Inspector Cluzo

19h00 - 20h00 : Frank Carter And The Rattlesnakes

20h45 - 21h45 : Biffy Clyro

22h25 - 23h55 : System Of A Down

00h35 - 01h35 : Vitalic ODC Live

GREEN ROOM

17h00 - 17h30 : North Rain

18h30 - 19h30 : The Noface

20h00 - 21h00 : Don Broco

21h30 - 22h30 : Machine Gun Kelly

23h40 - 00h40 : Soulwax

01h20 - 02h20 : Above & Beyond

Plus d'infos sur le site officiel du Main Square Festival !