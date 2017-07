Main Square Festival 2017 : System Of A Down fait pogoter Arras (photos)

Le Main Square Festival 2017 a été lancé hier vendredi 30 juin et la Citadelle d’Arras a vibré (et vibrera encore pour deux jours) aux sons des meilleurs concerts pop, rock et électro. Pour cette nouvelle édition, têtes d’affiche internationales se mêlent à des groupes émergents plus confidentiels donnant une programmation parmi les meilleurs de l’été comme le veut la réputation du Main Square. On n'est pas l’un des plus grands festivals de France pour rien ! Chez VirginRadio.fr, on a une affection particulière pour la communauté des fans de metal, les plus heureux au monde parait-il. On ne pouvait donc pas louper le concert de System Of Down, une figure du genre. Le groupe américain n’a beau plus avoir sorti d’album depuis 12 ans, il réussit à fédérer plusieurs générations. Autant ceux dont l’adolescence a été bercée (façon de parler) par les tubes neo metal de SOAD mais aussi les plus jeunes qui ont été initiés par leurs ainés. Il y avait donc foule hier soir à la Citadelle, le groupe mythique a-t-il tenu ses promesses ? Découvrez le report en photos du concert !

(photos HD à venir très bientôt, patience !)

S’il y a bien une chose de sûre, de vraie, d’indéniable, c’est qu’on ne peut pas rester indifférent à un live de System Of A Down. Le groupe de metal a un charme, une présence scénique presque mystique. Ils n’ont pas besoin d’en faire des tonnes pour mettre le public à genou, pour le faire pogoter comme on avait rarement vu une foule pogoter. Ils ont beau avoir plus d’une vingtaine d’année de carrière derrière eux, l’énergie reste la même, une énergie rock furieuse sur laquelle on ne peut pas s’empêcher de se déchainer. On s’est senti avoir de nouveau 15 ans sur les classiques Toxicity, Chop Suey!, Sugar (la clôture parfaite), Hypnotize et bien sûr la sublime ballade qui en a brisé des coeurs Lonely Day. Arras ne s’en est pas sorti indemne de ce concert de System Of A Down et s’en souviendra certainement encore longtemps ! Retrouvez le programme de tous les concerts du samedi 1er juillet au Main Square Festival 2017.