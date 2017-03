Main Square Festival 2017 : Rag’ N’Bone Man, Naive New Beaters, Talisco… les 12 derniers noms dévoilés

12 nouveaux noms ont été annoncés pour le Main Square Festival, la programmation de l’édition 2017 est donc désormais complète. C’est donc nos chouchous Rag’N’Bone Man, Naive New Beaters, Talisco et Walking on Cars de rejoindre le line up du festival de la Citadelle d’Arras du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet. Vald, Cage The Elephant, Spoon, The Lemon Twigs, Soulwax, Thylacine, Kensington et The Noface s’ajoutent eux aussi à la programmation. Pour prendre vos billets, direction la billetterie en ligne du Main Square Festival où vous attendent pass 3 jours ( 129 euros) et pass par journée (54€ le vendredi et le samedi 69€ le dimanche). Ne tardez pas à trop réserver car le festival pourrait bien être sold out, surtout les pass 3 jours qui partent plus vite que les autres !

PROGRAMMATION COMPLETE ! 12 nouveaux noms s'ajoutent aux 21 artistes déjà annoncés. RDV sur https://t.co/rucQDpUtIz pour réserver vos pass pic.twitter.com/s2x95fUkbE — Main Square Festival (@MainSquareFest) 15 mars 2017

Outre ces 12 nouveaux noms, la programmation du Main Square Festival s’annonce plus alléchante et éclectique que jamais ! System of A Down, Major Lazer et Radiohead sont les trois têtes d’affiche de l’édition 2017 du festival qui se tient au cœur de la magnifique Citadelle d’Arras. A leurs côtés, on retrouvera également Jain, Vitalic, Kungs, Kaleo, La Femme, Mark Lanegan Band et bien d’autres encore. Le Main Square Festival est un événement en partenariat avec Virgin Radio, alors restez bien connectés au site car on vous prépare quelques surprises dans les semaines et mois à venir !