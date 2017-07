Main Square Festival 2017 : Radiohead, Naive New Beaters, La Femme... La prog' complète du dimanche

Le Main Square Festival 2017 nous a encore réservé une édition haute en couleurs, en joyeux festivaliers et surtout en concerts inoubliables. Pour la soirée d’ouverture, on a pogoté comme jamais sur les plus gros tubes de System Of A Down, pour la deuxième journée c’est Jain qui a à son tour déchainé les foules tandis que Major Lazer nous a offert un show XXL. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, aujourd’hui c’est déjà le dernier jour et un programme tout aussi d’enfer attend la Citadelle d’Arras ! Pour leur unique date de festival en France cette année, Radiohead a choisi le Main Square et le show s’annonce déjà mythique. Les mecs déjantés de Naive New Beaters seront également de la partie, tout comme les mystiques et fascinants La Femme. Le line-up du dimanche 2 juillet au Main Square Festival 2017, c’est tout de suite sur VirginRadio.fr !

MAIN STAGE

14h00 - 15h00 : Highly Suspect

15h30 - 16h30 : Mark Lanegan Band

17h00 - 18h00 : Seasick Steve

18h30 - 19h30 : La Femme

20h00 - 21h00 : Savages

21h45 - 00h15 : Radiohead