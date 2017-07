Main Square Festival 2017 : Naive New Beaters toujours aussi déjantés pour le dernier jour (live report)

On se remet à peine de ces trois jours de festivités intenses au Main Square Festival 2017, une nouvelle fois l’événement nous a fait vivre d’intenses concerts ! On se souviendra certainement encore longtemps du show de System Of A Down lors de la première soirée du festival, d’une pétillante Jain qui a déchainé les festivaliers de Main Square 2017 pour le jour 2 ou encore de la clôture dantesque de Radiohead hier dimanche 30 juin. Mais avant ce concert événement, un autre groupe a su attirer notre attention, les Naive New Beaters qui n’ont pas failli à leur réputation de groupe déjanté et qui ont donné une prestation à leur image, complètement délirante. Découvrez notre live report !

On ne pourrait dire s’ils sont vraiment ainsi dans la vraie vie, mais les mecs de Naive New Beaters sont de sacrés personnages. Ils enchaînent blague sur blague durant leur show, se dénigrent parfois eux-mêmes mais aussi et surtout, ils s’amusent et nous donnent envie de s’amuser avec eux. On a envie de reproduire le « coeur patate » emblématique du groupe ou de monter sur le dos de notre voisin à lunettes ou non à la demande de Mr David Boring. Niveau jeu de scène, c’est impeccable, on ne s’ennuie pas un seul moment et tout le public est aux anges.

Mais attention, les Naive New Beaters ce ne sont pas seulement des petits rigolos qui amusent la galerie. À coup de titres pop rock puissants ils savent faire agiter les foules, mais aussi nous offrir des moments plus mélancoliques avec des morceaux comme Words Hurt ou encore Montecristo. Néanmoins, le meilleur moment du concert restera certainement leur prestation de Heal Tomorrow, sans Izia malheureusement, un classique sur lequel on s’est déchainé ! Merci à tous de nous avoir suivis sur ces trois jours de Main Square Festival 2017, à l’année prochaine !