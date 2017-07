Main Square Festival 2017 : Major Lazor, Kungs, Jain... Tous les concerts du samedi 1er juillet

Le Main Square Festival, ça continue ! Hier vendredi 30 juin, le top départ du festival incontournable du Nord a été lancé, la première journée était riche en émotions et nous a réservé de belles surprises. On se souviendra certainement longtemps du concert survitaminé de System Of A Down sur la Grande Scène ou encore du live électrisant de Vitalic qui a clôturé la soirée ! Et bonne nouvelle, c’est loin d’être terminé, il reste encore deux journées de festoch’, et pas des moindres, dans cette ambiance conviviale et inimitable du Nord. On vous propose de retrouver ci-dessous la programmation complète du samedi 1er juillet avec Major Lazer, Kungs, Jain ou encore Rag’N’Bone Man.

MAIN STAGE

15h30 - 16h30 : The G

17h00 - 18h00 : Talisco

18h30 - 19h30 : Cage The Elephant

20h00 - 21h00 : Jain

21h30 - 22h45 : Die Antwoord

23h25 - 00h45 : Major Lazer

GREEN ROOM

15h00 - 15h30 : June Bug

16h15 - 17h15 : Walking On Cars

17h45 - 18h45 : Xavier Rudd

19h15 - 20h15 : Rag'N'Bone Man

20h45 - 21h45 : Vald

22h35 - 23h35 : Kungs

00h35 - 01h35 : Dirtyphonics

Toutes les infos sont sur le site officiel du Main Square Festival !