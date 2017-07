Main Square Festival 2017 : Kungs prodigieux pour la seconde soirée (live report)

Ça continue, la Citadelle d’Arras voit de nouveau défiler les joyeux festivaliers et les concerts des meilleurs artistes pop, rock et électro du moment pour cette nouvelle édition haute en couleurs ! Durant les trois jours de l’événement, on vit d’amour, de fête, de concerts (et de bières !), quoi de mieux pour débuter l’été ? La programmation de cette seconde journée du Main Square Festival était tout à fait aux couleurs de Virgin Radio, et il faut dire qu’on s’est régalé. Rag’N’Bone Man a offert un concert vibrant de sa voix d’or, tandis que Jain a déchaîné le public du Main Square avec son efficace melting pop, mais on retiendra également le show prodigieux du jeune Kungs. La Green Room est devenue un dancefloor géant le temps d’un show prodigieux. Découvrez le report de VirginRadio.fr !

(photos à venir très vite !)

Kungs aka Valentin de son vrai nom, n’a que 20 ans (!) et pourtant a tout des plus grands DJs internationaux. Avant même que son premier album ne sorte, il était déjà acclamé par le monde entier grâce au succès de son tube estival This Girl. Layers, son premier disque donc, n’a fait que confirmer tout son talent. Hier soir à Main Square, Kungs a opté pour un show mêlant des morceaux de ses meilleures productions et les plus gros tubes de ces dernières années. Au jeu du blind test on a notamment reconnu Latch de Disclosure, un remix de This Is What You Came For, Never Be Like You de Flume, Love Is Gone et même Freed From Desire de Gala !

L’artiste ne nous a laissé aucun moment de répit, a soulevé la foule durant une heure entière et nous a presque fait oublier le live de Major Lazer juste après (on a bien dit presque !) Ce qui donne particulièrement de danser et faire la fête avec Kungs, c’est sa générosité et son énorme enthousiasme. Il communique sans cesse avec le public, vient en devant de scène pour motiver les troupes, envoie des snaps de la foule… on sent qu’il est vraiment heureux d’être là et on a d’autant plus envie de se déchaîner ! Merci Kungs, et à très vite ! Retrouvez le programme complet du dernier jour de Main Square Festival 2017 avec Radiohead, La Femme ou encore Naive New Beaters.