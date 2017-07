Main Square Festival 2017 : Jour 1 avec System Of A Down, Vitalic… Les meilleurs tweets des festivaliers !

Le Main Square Festival 2017 a été lancée hier soir vendredi 30 juin et n’a pas ménagé ses festivaliers en émotion. Pour cette 13e édition, l’une des trois têtes d’affiche n’a été autre que System Of A Down, le mythique groupe de metal qui a fait pogoter comme jamais Arras. Imaginez l’ambiance survoltée au sein de l’immense foule constituée en grande partie des fans de la première heure de SOAD ! On a aussi pu danser jusqu’à ne plus en pouvoir sur le live électrisant de Vitalic, le maitre de l’électro, ou alors sur le concert hyper énergique de The Noface formé par les anciens de Skip The Use. Mais le Main Square, ce n’est pas que des concerts, c’est aussi une ambiance de folie et inimitable du Nord portée par des festivaliers en or. D’ailleurs, on leur laisse la parole à travers leurs tweets sur le jour 1 du festival !

T'façon Main Square pluvieux, Main Square heureux — Kira (@SwkLucas) 1 juillet 2017

Toujours aussi cool d'être servi par Youss au Main Square ???????? https://t.co/tuSjnzFbTX — uncle drew (@marchal_a) 1 juillet 2017

Deja mémorable ce mainsquare — S/D ⚘ (@SwannDqn) 1 juillet 2017

Rentrer dans des pogos et des circle pit au mainsquare c'est le feu ???????????????? — Zboubi Lothbrock (@Zboubi_14) 1 juillet 2017

Le camping du Main square c'est un bordel sa mère — ???? (@Victor_Brouard) 1 juillet 2017

Back home from Mainsquare festival.. and HOLY SHIT it was good! Probably waking up with a blue eye tomorrow ???????? — Robin (@ROBINXATM) 1 juillet 2017

Cette journée au Mainsquare c'était simplement magique ???? — Alexis (@_Menkar_) 1 juillet 2017

system of a down envoient du lourd, vraiment très lourd — MAINSQUARE FESTIVAL (@sodlouis) 1 juillet 2017

La petite marseillaise avec tout le monde en sortant de la citadelle ???????? #mainsquare — Coco pops???? (@OneAcGirl) 1 juillet 2017

Je viens de rentrer du Mainsquare, je suis une loque épuisée, mais une loque épuisée heureuse — Rainbowdrache ???? (@Chloeuchloeu) 1 juillet 2017

