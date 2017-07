Main Square Festival 2017 : Jain déchaîne les festivaliers (live report)

On est bien dans le Nord ! Le Main Square Festival 2017 continue, et nous réserve encore de jolis moments de musique et de convivialité. L’affiche du samedi 1er juillet était particulièrement alléchante, et on y retrouvait notamment Jain, une valeur sûre en matière de live. Après le concert vibrant de Rag’N’Bone Man au Main Square Festival, on a filé vers la grande scène pour aller applaudir la jeune Toulousaine. Découvrez notre live report ! S’il y a bien une artiste qu’on connaît bien sur scène, c’est Jain. Pour l’avoir vue à plusieurs reprises, on savait que son show allait être rodé et nous faire passer un bon moment. Cela fait près de deux ans qu’elle est sur les routes pour la tournée de son premier album Zanaka, et la chanteuse donnera son dernier concert (du Zanaka Tour) en août prochain. On pensait retrouver à peu près le même show que celui vu l’été dernier, et là où Jain a fait très fort, c’est de réussir à nous surprendre.

Le concert commence comme l’an dernier sur une intro de musique africaine avant que les notes de Mr Johnson ne retentissent. Jain raconte ensuite sa petite histoire de la genèse de Hob dont l’air lui est venue un samedi matin alors que des bruits insupportables de travaux l’ont réveillée puis exprime toute sa reconnaissance d’être là. Alors que jusque là, Jain a toujours su maitriser la foule à elle toute seule avec comme seul accompagnant sa machine à loop, un guitariste, un percussionniste, un claviste et un bassiste font leur apparition sur scène. Jeanne nous les présente chaleureusement avant de continuer sur sa prestation de Heads Up d’autant plus entrainante. Jain et son band, c'est encore plus énorme ! L’artiste nous jouera également un nouveau morceau un peu WTF sur l’air du générique d’Inspecteur Gadget (oui, oui). Mais attention, la Toulousaine n’en oublie pas pour autant ses jeux de scène classiques ! Elle fera bien sûr chanter quelqu’un du public en loop pour Come et achèvera son show par son traditionnel tour en Makeball dans le public. Jain a définitivement gagné en maturité et en assurance, on ne se lassera jamais de son show généreux et hyper dynamique ! Retrouvez le programme complet du dernier jour du Main Square Festival 2017 avec Radiohead, Naive New Beaters ou encore La Femme.