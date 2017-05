Main Square Festival 2017 : Gagnez vos séjours pour y assister

Cette année encore, le panel des festivals qui s’offre à nous cet été est immense et s’il y en a bien un qu’on ne saurait que vous recommander, c’est bien le Main Square ! L’événement à Arras qui se déroule en plein dans la Citadelle de la ville, est l’un des plus grands festivals de France et a une nouvelle fois réuni une affiche très alléchante pour satisfaire tous les passionnés de musique. Préparez-vous à danser, chanter, pogoter et rêver comme jamais ! Au programme, on retrouvera notamment Radiohead, SystemOf A Down, Major Lazer, Die Antwoord, Jain, La Femme, Vitalic, Kaleo ou encore Kungs au Main Square Festival 2017. Si vous n’avez pas encore pris vos places, on a une bonne nouvelle pour vous, Virgin Radio vous fait gagner vos séjours pour y assister. Suivez le guide !

Pour tenter de gagner vos séjours pour le Main Square Festival 2017, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter Virgin Radio comme à votre habitude et dès que le signal retentira, il faudra envoyer VIRGIN RADIO au 71213 (0,65 cts + prix d’un sms). Quelques heureux auditeurs seront alors tirés au sort et remporteront leurs séjour à Arras pour aller applaudir en live Kungs, Kaleo, Jain, Radiohead, Major Lazer et bien d’autres. Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement !