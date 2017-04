Main Square Festival 2017 : Gagnez vos séjours pour assister à l’événement

Le Main Square Festival, c’est l’événement à Arras qu’on ne manque chaque été sous aucun prétexte. Les 30 juin, 1er et 2 juillet prochain la Citadelle se transformera en un haut lieu de la musique et accueillera une trentaine d’artistes qui se produiront devant un public venu en nombre des quatre coins de la France. Pour l’édition 2017, on retrouvera notamment Radiohead, System Of A Down et Major Lazer en tête d’affiche, mais aussi Die Antwoord, Jain, La Femme, Vitalic, Kaleo, Kungs ou encore Rag’N’Bone Man. Si vous n’avez toujours pas pris vos places, Virgin Radio qui est partenaire du festival vous propose de gagner vos séjours pour y assister. Pour ce faire, suivez le guide !

Pour tenter de gagner vos séjours pour le Main Square Festival 2017, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter Virgin Radio comme d’habitude, et dès que le signal retentira il faudra nous contacter au 71213 en envoyant VIRGIN RADIO par sms (0,65 cts + prix d’un sms) dans les 10 minutes qui suivent. Les heureux gagnants tirés au sort repartiront avec un séjour pour deux personnes comprenant des pass pour le festival, l’hébergement et le transport. Bonne chance à tous !