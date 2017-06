Main Square Festival 2017 : Gagnez vos places pour assister au festival ! 

Vous n'avez toujours pas pris vos places pour le Main Square Festival, qui se tiendra du 30 juin au 02 juillet à Arras ? Bonne nouvelle, vous avez presque eu raison d'attendre puisque Virgin Radio vous fait gagner vos places pour assister à ces trois jours de folie musicale ! Cette semaine soyez à l'écoute de Virgin Radio toute la journée puisque dès que le signal tombera à l'antenne, vous aurez dix minutes pour vous inscrire à notre jeu concours en envoyant le code VIRGIN RADIO au 71213 par sms. Les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrits et remporteront deux places pour assister au Main Square Festival du 30 juin au 2 juillet, bonne chance à tous ! Règlement à consulter ici.

Mais y a quoi cette année au Main Square Festival ? Que du lourd ! Trois headliners de choc pour commencer : System of a Down (30/06), Major Lazer ( 01/07) et Radiohead (02/07) seront les stars de cette édition 2017 du festival qui se tient dans le superbe cadre de La Citadelle d'Arras. Au programme également : Jain, Kungs, Rag'N'Bone Man, Naive New Beater, La Femme, Vitalic, Talisco, pour ne citer qu'eux !