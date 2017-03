Main Square Festival 2017 : Gagnez vos places et vos séjours avec Virgin Radio

Ce week-end, on vous gâte sur Virgin radio. Jusqu'à dimanche soir (23h59) vous allez pouvoir remporter vos séjours et vos places pour le Main Square Festival qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet prochain à la Citadelle d'Arras. Soyez à l'écoute attentive de Virgin Radio tout le week-end et dès que vous entendez le signal, vous avez dix minutes pour contacter l'antenne par SMS au 71213 code VIRGIN RADIO. L'auditeur tiré au sort remportera un séjour pour deux personnes afin d’assister à l'intégralité du Main Square Festival 2017. Billets de train, chambre double dans un hôtel de première catégorie à Arras ( 3 nuits) et 2 pass pour assister au trois jours du Main Square Festival sont inclus.

L'édition 2017 du Main Square Fesrival s'annonce tout simplement génial ! System of a Down, Major Lazer et Radiohead sont les trois headliners du festival de la Citadelle d'Arras ce qui annonce une édition d'anthologie ! Egalement au programme une flopée d'artistes qu'on adore chez Virgin radio de Jain à Rag'N'Bone Man en passant par Kungs, Kaleo, Vitalic, Naive New Beaters et La Femme, pour ne citer qu'eux. Alors si vous voulez être de la partie aux frais de la princesse, vous savez ce qu'il vous reste à faire : Participer sans attendre au jeu Virgin Radio pour gagner vos séjours au Main Square Festival 2017 !