Main Square Festival 2017 : Du 30 juin au 2 juillet avec Virgin Radio !

C’est l’un des plus grands événements musicaux de l’année en France, le Main Square Festival 2017 investira une nouvelle fois la Citadelle d’Arras pour trois jours de concerts exceptionnels ! L’événement nordiste s’apprête à accueillir plus de 120 000 festivaliers ce week-end qui pourront assister à pas moins de 33 concerts. Au programme d’un line-up qui ne faillit pas à la réputation du festival, on retrouvera notamment Radiohead, System Of A Down, Major Lazer, Die Antwoord, Vitalic, Jain, Rag’N’Bone Man, Kungs ou encore Naive New Beaters ! Prêts à danser, chanter, pogoter et faire la fête ? Rendez-vous les 30 juin, 1er juillet et 2 juillet à Arras !

Et on espère que vous avez pris vos pass pour le Main Square Festival 2017, les trois jours affichent presque complets. C’est la dernière ligne droite pour réserver vos places et être de la partie ! L’équipe de Virgin Radio sera sur place et vous proposera de suivre l’événement sur le site VirginRadio.fr ains que sur les réseaux sociaux de votre radio préférée.