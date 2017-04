Mai Lan : Gagnez vos places pour son concert privé à Pau le 18/04

Pour participer au rayonnement des artistes phares de sa playlist, Virgin Radio organise des showcases privés aux quatre coins de la France. Le 18 avril prochain, retrouvez Mai Lan qui se produira au Show Case Time à Pau. Après un premier album éponyme sorti en 2012 aux influences pop et hip hop et acclamé par la critique, la chanteuse française Mai Lan s’apprête à publier son second opus dont on a déjà découvert l’extrait Vampire et son clip sanglant. Ce premier single a été co-écrit par le groupe M83 pour qui elle a signé plusieurs chansons sur leur dernier album Junk paru en 2016. Pour découvrir Mai Lan en live, on vous donne rendez-vous le 18 avril prochain au Show Case Time à Pau !

Pour tenter de gagner vos places pour le concert privé de Mai Lan à Pau le 18 avril prochain, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter d'Hugo sur Virgin Radio Sud-Aquitaine (fréquence 94.0), de suivre les instructions de l’antenne afin de participer au tirage au sort et peut-être recevoir vos places pour aller applaudir Mai Lan au Show Case Time à Pau ! Bonne chance à tous !