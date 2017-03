Mai Lan et Hein Cooper en Showcase Virgin Radio le 23 mars à Clermont-Ferrand

Jeudi 23 mars aura lieu au Baraka de Clermont-Ferrand un showcase Virgin Radio réunissant Mai Lan et Hein Cooper. Pour y assister, vous avez deux options ! Si vous écoutez Virgin Radio en région de Clermont-Ferrand sur le 89.6, branchez vous sur la playlist d'Olivier entre 16h et 20h, l'animateur vous fera gagner les ultimes places. Vous pouvez également tenter votre chance via le formulaire en ligne ici qu'il vous suffit de remplir, les gagnants seront tirés au sort. On vous laisse découvrir les deux clips les plus récents de Mai Lan et Hein Cooper pour découvrir ce qui vous attend demain sur la scène du Baraka de Clermont-Ferrand.

Mai Lan a sorti il y a quelques semaines Vampire, un EP de 5 chansons pour nous mettre en appétit avant la sortie de son prochain album. Le vocabulaire de la nourriture est plutôt requis depuis que l'artiste a dévoilé le clip du single, Vampire, où elle se montre pleine de mordant avec sa pop gracieuse et sautillante. Hein Cooper est quant à lui australien et de son pays lointain, il nous ramène une charmante folk à l'oeuvre sur le titre Rusty mais aussi des titres plus expérimentaux comme Overflow, dénotant un univers riche et varié. Tentez de gagner vos places sans plus attendre pour découvrir ces deux perles soutenues par Virgin Radio !