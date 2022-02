Mahmood & Blanco : Découvrez leur titre Brividi, qui représentera l'Italie à l'Eurovision 2022 !

Ce samedi 5 février avait lieu la finale du festival de Sanremo, un concours de chanson italienne mais surtout une véritable institution de la variété du pays depuis 70 ans. Alors qu'une grande partie de la population était rivée devant sa télévision durant les cinq jours de l'événement -des records d'audiences ont été enregistrés à 12 millions de téléspectateurs- ce sont Blanco et Mahmood qui ont été élus grands gagnants avec leur titre Brividi (frissons en français). Ils représenteront ainsi leur nation lors de grand concours de l'Eurovision en 2022. A noter que ce sera la deuxième fois pour Mahmood, chanteur italo-égyptien, qui était déjà arrivé en seconde position en 2019 avec sa chanson Soldi.

Après Maneskin, ce sera donc à Mahmood, artiste ouvertement gay, et son acolyte Blanco, de défendre leur ballade gracieuse et ambiguë. Un véritable coup de pieds dans la fourmilière au sein d'un pays réputé pour son conservatisme que les deux artistes semblent assumer jusqu'au bout. En effet, lors de leur interprétation diffusée en direct sur la Rai, ces derniers n'ont pas hésité à jouer sur les regards et leur look androgyne. Un parti pris qui s'est avéré plutôt efficace jusqu'à présent puisque Brivadi s'est classé dans le Top 5 des charts Spotify Monde et le clip du titre cumule plus de 15 millions de vues en seulement six jours.